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Сушу, море та небо: чи готовий Київ захистити Азов

Тяжко в навчанні – легко в бою. Військово-морські сили країни відпрацювали один із найвірогіднiших сценаріїв Кремля – напад на Україну з моря. Причому підстав готуватись до нього в Києва більш, ніж достатньо. Враховуючи численні провокації, які російський флот влаштовує в Азовському морі.

За сценарієм маневрів, російський десант виходив з моря. Першими вступили з ним у бій катери прикордонників.

Далі підключилася авіація – гелікоптери, штурмовики та бомбардувальники.

А вже безпосередньо на березі, щоб не допустити висадки ворожого десанту на сушу, оборону тримала піхота.

Загалом у навчаннях взяли участь майже 600 військовослужбовців і 150 одиниць техніки. Прицільний вогонь по умовному ворогу вели також із Градів та зеніток.

За перебігом навчань особисто стежив президент Петро Порошенко. У планах Києва до кінця цього року створити потужну військово-морську базу в Бердянську.

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Щоправда, захист азовського узбережжя – не єдина стратегічна мета Києва. Надзвичайно важливо – забезпечити прохід наших кораблів через Керченську протоку, яку Росія практично захопила.

Не лише на воді, а й у небі українські військові демонстрували свою боєздатність.

Мета навчань – зміцнення миру й безпеки, які так необхідні Україні. Вже чотири роки нашим воякам доводиться боронити незалежність від агресора зі зброєю в руках.

Нагадаємо, ВМС України передали два десантно-штурмових катери Кентавр.

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