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Сенцов отримав премію імені Сахарова

Засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

Олег Сенцов

Олег Сенцов отримав премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова, повідомляє Радіо Свобода.

Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада у Страсбурзі.

Раніше Сенцов потрапив у список фіналістів на отримання цієї премії.

На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії у Європейському парламенті.

Нагадаємо, премію Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.

Грошовий розмір премії становить €50 тис.

Раніше лауреатами премії були Нельсон Мандела, Кофі Аннан, Людмила Алексєєва, Джафар Панахі, Ламія Аджи Башар, Малала Юсафзай, Дені Муквеге, Надя Мурад.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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