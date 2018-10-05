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Україна на порядку денному: Яценюк зустрівся з Меркель

Колишній прем’єр-міністр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк зустрівся у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

Про це він повідомив у Twitter.

– Канцлер Німеччини Ангела Меркель була і залишається не просто прихильником України, а й реально підтримує нас у непрості часи. Україна на порядку денному персонально Канцлера. Рішення поїхати в Київ є свідченням пріоритетів пані Меркель, – написав Яценюк.

Він також подякував канцлеру “за міцну підтримку України”.

Раніше прес-служба Народного фронту повідомляла, що на зустрічах у Берліні Яценюк “говоритиме про безпекове становище на Донбасі, Азові і в Криму, про геополітичну загрозу Північного потоку-2, про небезпеку повернення Росії до ПАРЄ”.

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А також “про атмосферу тиску і шантажу, яка насувається на Україну з боку впливових політичних кіл найближчих західних сусідів”.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко обговорив з Ангелою Меркель енергетичну безпеку України, заручників Кремля та санкції проти Росії.

Фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP

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