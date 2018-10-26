Російській делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну.

Голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рульову та двом іншим представникам заборонили в’їзд через незаконне відвідування окупованої АР Крим, повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.

Читайте: Скандальному британському політику заборонили в’їзд в Україну (ДОКУМЕНТ)

– Учора під час оформлення на виліт з України до Стамбула прикордонники провели бесіду з цими громадянами і на підставі отриманої нової інформації про їхнє незаконне відвідування окупованого Криму повідомили і пану Рульову, і двом іншим членам цієї комісії про заборону на в’їзд до України протягом з років, – розповіли у ДПСУ.

Раніше Факти ICTV писали, що Міністерство культури України внесло в список осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.

Фото: ДПСУ