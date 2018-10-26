Росія нарощує свою присутність у водах Азовського моря. Факти ICTV розповідають, що планує Москва, які наслідки очікують Україну та як протидіяти.

Кількість російських кораблів в Азовському морі збільшується. У Державній прикордонній службі України кажуть про 120 кораблів і катерів РФ. Однак, їх кількість постійно зростає. 24 жовтня до Азовського моря зайшли ще два сторожових кораблі.

У НАТО вже заявили про те, що там стежать за ситуацією. А у ЄС схвалили резолюцію, щодо посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації на Азовському морі.

Військові експерти Олег Жданов, Святослав Стеценко та експерт з питань Азовського моря Андрій Клименко розповіли Фактам ICTV, чи загрожує Україні атака з моря, навіщо Росія стягує техніку та як цьому протидіяти.

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Військовий експерт Олег Жданов запевняє, що хвилюватись щодо кораблів не варто:

– В основному кораблі завели в порти Феодосії і Керчі після подій, які відбулися в керченському технікумі. Тут питання України не розглядається взагалі.

Посилення агресії

Росія не буде застосовувати військову агресію на території Азовського моря, сходяться на думці експерти.

З боку Азова і з боку Криму ймовірність будь-яких агресивних дій Росії фактично дорівнює 0, – зазначив Жданов.

Військові провокації на європейському континенті – це сильний політичний і економічний удар по Росії. Європейський Союз буде вживати будь-які заходи, щоб приборкати агресора. Тому, Росія не наважиться на такий крок.

Москова спроможна станом на сьогодні завдавати нам військових ударів на різних напрямках, зокрема і на морському. Але, як на мене, вони не будуть цього застосовувати, – запевнив Святослав Стеценко.

Мотиви

Діяльність Росії в Азовській акваторії завдає економічного удару Україні. Як мінімум, затримка суден гальмує торгівельні зв’язки України та відлякує іноземних партнерів, які займаються морськими перевозками через українські порти.

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Москва намагається дестабілізувати політичний стан України, впевнений Стеценко. Росія хоче збільшити свій політичний вплив на Україну шляхом збільшення своїх політичних сил у Верховній раді під час парламентських виборів 2019.

Саме тому, на думку експерта, зараз вони демонструють Україні те, що нинішня влада неспроможна дати відсіч ворогу, який порушує її морські права. Для того, щоб народ зневірився в українській владі.

Мета – економічні збитки

З квітня 2018 року українські прикордонники почали фіксувати, що російські спецслужби затримують судна, які прямують до/з портів Маріуполя та Бердянська, для перевірки.

Зараз в середньому затримують по 60 суден щомісяця. Таку статистику надав Андрій Клименко з Майдану закордонних справ. Судна затримуються у Керченській протоці, коли вони прямують до портів або з них, та безпосередньо посеред моря.

Зауважимо, що зупинити судно посеред моря, навіть на пару годин, дуже важко. Кораблю треба від 40 хвилин до години на повну зупинку, а потім ще стільки ж, аби набрати необхідну швидкість.

Зупинка ж у Керченській протоці завдає економічних збитків компаніям морських перевезень. Плата за роботу команди і за фрахт нараховується незалежно від того рухається судно чи стоїть на перевірці.

В середньому воно стоїть на вході 3 доби, потім ще 5 діб – на виході, отже втрачає 8 днів. Сума може коливатися від 5 до 50 тисяч доларів на добу. Крім того, зривається весь графік його роботи, – зафіксував Клименко.

Мають право затримувати судна

З 2003 року Україна і Росія мають Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. В рамках угоди Росія має повне право зупиняти та перевіряти всі судна, що курсують в цих водах. Торгові судна і військові кораблі, а також інші державні судна під прапором РФ або України, можуть вільно пересуватись в Азовському морі і Керченській протоці.

Росія продовжує свою діяльність в Азовському і Чорному морях цілком легально. Судна ходять під своїм прапором.

Для того, аби припинити економічну блокаду та нарощування в Азовському морі російської військові техніки, слід розірвати угоду та окреслити чіткі морські кордони між країнами.

Якщо у нас криза – треба починати з денонсації договору та введення понять, як-то нейтральні води та морський державний кордон. Тоді організовувати судноплавства на підставі морського права, – зазначив Жданов.

Після розірвання договору, на підставі Конвенції ООН із морського права, Україна може оголосити 12-мильну зону територіальних вод, яка буде охоронятись ЗСУ.

Росія підходить ближче

Попри те, що Росія веде бойові дії на території України, 24 жовтня у Києві проходило засідання українсько-російської комісії по вилову риби. Там обговорювали квоти щодо рибальства Росії та України на території Азовського моря.

Жданов наголосив, що договір передбачає присутність російських кораблів біля українських берегів:

– Цей договір розширює повноваження Росії. Він дозволяє кораблям РФ підходити до нашого берега для вилову риби.

Тепер РФ отримає можливість вивчати берегову лінію України та перевіряти глибини біля українського берега.

У генеральному штабі збройних сил Росії підготують план проведення морської десантної операції і покладуть його в конверт до особливого розпорядження, – додав Жданов.

Нарощуючи присутність в Азовській акваторії, Росія не порушує жодних законів. Поки діє договір про спільне використання Азовського моря – російські судна можуть вільно пересуватись цими водами і перевіряти всі кораблі, що прямують до Азовського моря.

Російські кораблі не так загрожують у військовому плані, як в економічному. Вони підривають українські морські зв’язки з закордонними партнерами та приносять мільйонні збитки.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко