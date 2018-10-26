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У Криму випав перший сніг

Сьогодні у горах Криму випав перший сніг.

Сніг

Сьогодні у горах Криму випав перший сніг, а на Ай-Петрі зафіксували 2 см снігового покрову, повідомляє Громадське.

У ніч на 26 жовтня температура опустилася до позначки +2-8°, а в горах була мінусова температура.

Загалом синоптики зафіксували зниження середньодобової температури на майже 2°.

Читайте: Перший сніг у Києві – синоптики назвали дату

До слова, у Карпатах розпочався снігопад, через який обмежено видимість.

Фото: RoksolanaToday&Крым

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