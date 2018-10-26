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В Крыму выпал первый снег

Сегодня в горах Крыма выпал первый снег.

Сніг

Сегодня в горах Крыма выпал первый снег, а на Ай-Петри зафиксировали 2 см снежного покрова, сообщает Громадське.

В ночь на 26 октября температура опустилась до отметки +2-8°, а в горах была минусовая температура.

В общем синоптики зафиксировали снижение среднесуточной температуры почти на 2°.

Читайте: Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату

К слову, в Карпатах начался снегопад, из-за которого ограничена видимость.

Фото: RoksolanaToday&Крым

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