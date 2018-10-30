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Обережно, шахраї! Як відрізнити фейкові банківські сайти (ІНФОГРАФІКА)

У поліції радять не квапитися і не клацати на підозрілий сайт банку в електронних листах.

хакер

Кібершахраї, щоб отримати фінансову та особисту інформацію, відкривають фейкові банківські сайти і надсилають на електронну пошту користувачів фішингові листи.

Про це 30 жовтня повідомляє департамент кіберполіції нацполіції у Facebook.

Правоохоронці зазначають, щоб відрізнити фейковий сайт від оригінального, потрібно звертати увагу на “спливні вікна” сайту. Зокрема, фейки часто вимагають подавати банківські реквізити, але банківські установи так не роблять.

Також фейкові сайти можуть мати вади оформлення, такі як граматичні помилки.

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У поліції радять не квапитися і не клацати на підозрілий сайт банку в електронних листах, а також вводити адресу сайту вручну, або обирати із закладок.

Нагадаємо, поліція затримала  шахраїв, які виманили в українців 2,7 млн грн, перебуваючи на тимчасово окупованій території так званої “ЛНР”.

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