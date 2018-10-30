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Осторожно, мошенники! Как отличить фейковые банковские сайты (ИНФОГРАФИКА)

В полиции советуют не торопиться и не щелкать на подозрительный сайт банка в электронных письмах.

хакер

Кибермошенники, чтобы получить финансовую и личную информацию, открывают фейковые банковские сайты и отправляют на электронную почту пользователей фишинговые письма.

Об этом 30 октября сообщает департамент киберполиции нацполиции в Facebook.

Правоохранители отмечают, чтобы отличить фейковый сайт от оригинального, нужно обращать внимание на “всплывающие окна” сайта. Так, фейки часто требуют подавать банковские реквизиты, но банковские учреждения так не делают.

Также фейковые сайты могут иметь недостатки оформления, такие как грамматические ошибки.

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В полиции советуют не торопиться и не щелкать на подозрительный сайт банка в электронных письмах, а также вводить адрес сайта вручную, или выбирать ссылку из закладок.

Напомним, полиция задержала мошенников, которые выманили у украинцев 2,7 млн грн, находясь на временно оккупированной территории так называемой “ЛНР”.

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