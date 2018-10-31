PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Відірвався тромб. Помер письменник Богдан Жолдак/

Відірвався тромб. Помер письменник Богдан Жолдак

У Києві на 71-му році життя помер український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак.

Богдан Жолдак

Про смерть письменника Богдана Жолдака повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

– Тяжка звістка…Щойно (після 16.00) раптово помер Богдан Жолдак (відірвався тромб), – написав він.

Читайте: Помер український режисер Едуард Митницький

Довідка. Богдан Жолдак народився 13 лютого 1948 року в Києві. Закінчив філологічний факультет Київського Національного університету імені Шевченка.

Він автор книжок: Спокуси (1991), Яловичина (1991), Як собака під танк (1994), Бог буває (1999), Антиклімакс (2001), Музичні війни (2004), Гальманах (2007), Капосні капці (2008), Коли генії плачуть (2009), Яблука з райського саду (2013) та інших.

Богдан Жолдак також написав сценаріїв до фільмів: Відьма, Козаки йдуть!, Іван та кобила, Дорога на Січ, а також відому п’єсу Гопак-опера Конотопська відьма.

Переклади його творів публікувалися у США, Японії, Хорватії.

Нагадаємо, 30 жовтня у віці 87 років помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Фото: Олександр Доній/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Труп пролежав у туалеті 2 тижні: у столичній квартирі знайшли тіло жінки
Едуард Митницький
Помер український режисер Едуард Митницький
Помер творець мультфільму Острів скарбів
У США під час поїдання млинців загинула дівчина
Самогубство на Чернігівщині: повішена мати та двоє мертвих дітей
Миттєвий хід хвороби. На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик
Відомий репер укоротив собі віку з 4 спроби
Потрапив під мотоблок – жахлива смерть на Тернопільщині
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка