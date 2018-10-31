У Києві на 71-му році життя помер український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак.

Про смерть письменника Богдана Жолдака повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

– Тяжка звістка…Щойно (після 16.00) раптово помер Богдан Жолдак (відірвався тромб), – написав він.

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Довідка. Богдан Жолдак народився 13 лютого 1948 року в Києві. Закінчив філологічний факультет Київського Національного університету імені Шевченка.

Він автор книжок: Спокуси (1991), Яловичина (1991), Як собака під танк (1994), Бог буває (1999), Антиклімакс (2001), Музичні війни (2004), Гальманах (2007), Капосні капці (2008), Коли генії плачуть (2009), Яблука з райського саду (2013) та інших.

Богдан Жолдак також написав сценаріїв до фільмів: Відьма, Козаки йдуть!, Іван та кобила, Дорога на Січ, а також відому п’єсу Гопак-опера Конотопська відьма.

Переклади його творів публікувалися у США, Японії, Хорватії.

Нагадаємо, 30 жовтня у віці 87 років помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Фото: Олександр Доній/Facebook