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Нижче $73: рекордне падіння цін на нафту

Світові ціни на нафту 2 листопада стабілізувалися на рівні мінімумів, досягнутих напередодні. Однак за підсумками тижня падіння може виявитися найзначнішим з лютого.

Зокрема, вранці 2 листопада січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 1 цент (0,01%) – до $72,88 за барель, повідомляє Інтерфакс.

При цьому грудневі ф’ючерси на нафту WTI на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,04 (0,06%) – до $63,65 за барель.

Читайте: 3 причини зростання цін на бензин

Відзначається, що за підсумками минулої сесії, тобто 1 листопада, ціна Brent опустилася на $2,15 (2,87%) – до $72,89 за барель, WTI – на $1,62 (2,48%), до $63,69.

Загалом за тиждень Brent подешевшала на 6,1%, а WTI – на 5,8%.

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