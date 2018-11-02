Світові ціни на нафту 2 листопада стабілізувалися на рівні мінімумів, досягнутих напередодні. Однак за підсумками тижня падіння може виявитися найзначнішим з лютого.
Зокрема, вранці 2 листопада січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 1 цент (0,01%) – до $72,88 за барель, повідомляє Інтерфакс.
При цьому грудневі ф’ючерси на нафту WTI на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $0,04 (0,06%) – до $63,65 за барель.
Читайте: 3 причини зростання цін на бензин
Відзначається, що за підсумками минулої сесії, тобто 1 листопада, ціна Brent опустилася на $2,15 (2,87%) – до $72,89 за барель, WTI – на $1,62 (2,48%), до $63,69.
Загалом за тиждень Brent подешевшала на 6,1%, а WTI – на 5,8%.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+