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Чуєш свист кулі – значить вона вже позаду: Світлодарська дуга під кулеметним дощем

На Світлодарській дузі продовжують вибухати снаряди та літати кулі. Аби підійти до крайніх позицій, треба пройти через кулеметний дощ ворога. Проросійські бойовики реагують на будь-який рух в українських окопах. Бійці кажуть, що часто чують свист куль, але це їх не лякає, тому що якщо чути свист – значить куля вже позаду.

Під звуки стрілянини терористи маскують гул моторів бойової машини піхоти. 73-міліметрові гармати якої завдають шкоди рівноцінні мінометному удару.

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БМП-1 гатить з великої відстані. Зробивши кілька пострілів, бойовики змінюють позиції.

Після того як ворожу техніку вдається відігнати, здається на позиції повертається тиша. Однак вона оманлива. Вгамувати ворога вдається далеко після опівночі. Як останній бойовий аргумент противник закидує гранатометні постріли і до ранку стрілянина вщухає.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бойовики почали масштабну “передвиборчу кампанію” на Донбасі.

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