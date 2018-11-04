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5 підозрюваних: у ГПУ відзвітували про розслідування справи Гандзюк

У справі про напад на активістку Катерину Гандзюк під арештом перебувають 2 людини і ще 3 – під домашнім арештом.

Про розслідування справи Гандзюк повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Правоохоронці встановили 5 осіб, яких підозрюють в організації та скоєнні нападу на активістку. Усім було обрано запобіжні заходи через суд.

За словами Сарган, під вартою знаходяться С. Торбін і М. Грабчук.

– Іншим, у зв’язку зі співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, – сказала вона.

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В даний час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Також Сарган повідомила, що був проведений допит 367 осіб, проведена 21 експертиза, 9 обшуків і 26 оглядів.

– Центральним управлінням СБУ проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв’язку з цим 28 жовтня С. Торбіна з Херсонського СІЗО для проведення слідчих дій направили в Центральне управління СБУ в Київ, – додала вона.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні. Факти ICTV зібрали деталі нападу на херсонську активістку, який розбурхав усю країну.

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