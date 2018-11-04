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Факты / Украина / 5 подозреваемых: в ГПУ отчитались о расследовании дела Гандзюк/

5 подозреваемых: в ГПУ отчитались о расследовании дела Гандзюк

По делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк под арестом находятся 2 человека и еще 3 – под домашним арестом.

О расследовании дела Гандзюк сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Правоохранители установили 5 человек, которых подозревают в организации и совершении нападения на активистку. Всем была избрана меры пресечения через суд.

По словам Сарган, под стражей находятся С.Торбин и М. Грабчук.

–  Остальным, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, – сказала она.

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В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Также Сарган сообщила, что был проведен допросе 367 человек, проведена 21 экспертиза, 9 обысков и 26 осмотров .

– Центральным управлением СБУ проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления. В связи с этим 28 октября С. Торбин из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в Киев, – добавила она.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице. Факты ICTV собрали детали нападения на херсонскую активистку, которое взбудоражил всю страну.

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