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Смерть Гандзюк: що відомо про активістку, яку облили кислотою

Катерина Гандзюк померла, а справу про напад на неї досі не розкрито.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні. Факти ICTV згадують деталі нападу на херсонську активістку, який розбурхав усю країну.

Напад на Гандзюк

Про Катерину Гандзюк заговорила уся Україна, коли в Херсоні 31 липня її облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад на радницю мера Херсону стався біля під’їзду її будинку. Тоді зловмисник дочекався поки Катя вийде і плеснув у неї кислотою.

Спочатку жінку госпіталізували до херсонської лікарні, а згодом її перевезли до реанімації в Київський опіковий центр. Ураження 40% шкіри та сильне пошкодження очей – такі діагнози поставили Гандзюк лікарі. За останній час їй зробили 11 операцій.

Розслідування нападу на Гандзюк

Напад на Гандзюк набув широкого резонансу в суспільстві. Справа пройшла декілька кваліфікацій: хуліганство, умисні тяжкі тілесні ушкодження та згодом замах на вбивство. Крім того, у справі Гандзюк з’явилася додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

З часом у Нацполіції заявили про затримання 5 підозрюваних у замаху на активістку. 4-ро з них навіть зізналися, що скоїли злочин. Сама Гандзюк зробила заяву про те, що поліція взяла не тих підозрюваних.

20 серпня суд арештував Віктора Горбунова, який підозрюється в тому, що купив кислоту.

Іншого підозрюваного Володимира Васяновича суд відпустив під домашній арешт.

Діяльність Гандзюк та версії нападу

Катерина мала два головних напрямки роботи: протидія проросійським рухам у Херсоні та боротьба з корупцією у певних підрозділах місцевої поліції.

Саме тому правоохоронці, за словами заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, розглядають як основні версії нападу на Гандзюк – її професійну діяльність та політичну діяльність як активіста.

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