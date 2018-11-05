В Україні запрацювала система BankID. Що це, як працює і кому потрібна – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

BankID почала діяти в Україні з 5 листопада. Систему намагаються зробити провідною електронною ідентифікацією держави, як це вже відбувається у багатьох країнах світу.

Наразі BankID використовує декілька мільйонів користувачів. В Україні над ним працювали з 2015 року.

Розберемо, що ж це за система та як вона діятиме в Україні.

Що таке BankID

BankID був розроблений низкою великих банків задля того, щоб використовувати систему громадськістю, органами влади та різними компаніями.

Система BankID використовується для широкого кола приватних та державних послуг.

Простими словами – BankID ідентифікує громадянина, що дозволяє компаніям, банкам та урядовим установам аутентифікувати та укладати угоди з ним в онлайн-режимі.

Так, ідентифікація клієнта гарантується банком, що видає BankID.

До речі, наша система BankID налаштована за прикладом тих, що використовуються у Фінляндії та Швеції.

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Для чого потрібна BankID

Нарешті ми переходимо на автоматизацію адміністративних послуг.

BankID може значно полегшити життя українців.

Це гарантоване підтвердження особистості, коли людина воліє отримати якісь державні або ж комерційні послуги.

Система передає дані користувача моментально.

Крім цього, BankID може покращити транзакційний бізнес України у 5-6 разів.

Так, громадянин може швидше використовувати низку послуг:

Довідки і послуги держустанов

Голосування за петиції

Оформлення кредитів

Банківські послуги

Як підключитися до BankID

Для того, аби підключитися до системи BankID, потрібно в офлайні пройти ідентифікацію.

Це можна зробити в одному з банків, який є учасником системи.

Наприклад, Банк Конкорд, А-Банк, ПУМБ, Банк Південний, ПриватБанк.

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Фото: Kantver/Dreamstime.com