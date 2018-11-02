Санкції Росії проти України назвали у ЄС кроками до загострення ситуації.

У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно фізичних осіб та деяких компаній України.

Про це заявив у п’ятницю речник Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

– Рішення російського уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необґрунтованим. Необхідно уникати кроків, які спрямовані на загострення ситуації та які підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України, – наголосили в ЄС.

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Нагадаємо, що Російська Федерація ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній України.