на знак протесту проти високого податку на розмитнення авто на єврономерах, лідер організації Авто Євро Сила спалив свій автомобіль.

Лідер організації Авто Євро Сила Олег Ярошевич вирішив висловити свій протест проти податку на розмитнення євроблях за допомогою спалення свого Land Rover. Відповідне відео опублікували Авто Євро Сила у Facebook.

– Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Land Rover, якщо не проголосують нашу правку – це не був популізм або піар, – заявив Ярошевич.

За його словами, тим, хто купив право використовувати автомобіль на європейській реєстрації, буде дешевше спалити його, ніж законно розмитнити.

Ярошевич додав, що спалює свій автомобіль на знак протесту проти прийнятих Верховною Радою законів.

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Нагадаємо, Верховна Рада підтримала введення спрощеної системи розмитнення авто на єврономерах.

Фото: Авто Євро Сила (Скріншот)