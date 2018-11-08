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Рада збільшила штрафи за нерозмитнення авто

Верховна Рада ухвалила законопроект, яким збільшується штраф за нерозмитнені авто.

У Верховній раді підтримали законопроект №8488, який вводить підвищені штрафи за нерозмитнені автомобілі, в тому числі авто на єврономерах.

– Другою частиною цього закону передбачається справді підняття діючих штрафів до більших сум і прибирання норми, яка дозволяла порушувати весь час протягом року митні правила і бути притягнутим лише один раз до відповідальності на суму 8,5 тис. грн., – заявила народний депутат Ніна Южаніна.

За її словами, підвищені штрафи потрібні для того, аби зникнули ті порушення, які часто спостерігаються сьогодні.

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За керування автомобілем, який ввезли в Україну з порушенням, доведеться заплатити штраф у 8,5 тис. грн. За повторне порушення сума збільшиться до 17 тис. грн.

Якщо ви ввезли авто в країну в режимі транзиту і передали його іншій особі, вас можуть оштрафувати на 34 тис. грн.

Затримка в Україні транспорту, який ввезений тимчасово, тягне за собою штрафні санкції на суму від 850 грн. до 170 тис. грн., в залежності від терміну затримки авто та інших обставин.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала введення спрощеної системи розмитнення авто на єврономерах.

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