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В знак протеста: лидер сторонников евроблях сжег свой автомобиль

В знак протеста против высокого налога на растаможку авто на еврономерах, лидер организации Авто Евро Сила сжег свой автомобиль.

Горить авто

Лидер организации Авто Евро Сила Олег Ярошевич решил выразить свой протест против налога на растаможку евроблях с помощью сожжения своего Land Rover. Соответствующее видео опубликовали Авто Евро Сила в Facebook.

– Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Land Rover, если не проголосуют нашу правку — это не был популизм или пиар, – заявил Ярошевич.

По его словам, тем, кто купил право использовать автомобиль на европейской регистрации, будет дешевле сжечь его, нежели законно растаможить.

Лидер Авто Евро Сила добавил, что сжигает свой автомобиль в знак протеста против принятых Верховной Радой законов.

Читайте: Рада увеличила штрафы за нерастаможивание авто

Напомним, Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

Фото: Авто Евро Сила (Скриншот)

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