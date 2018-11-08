Правительство Японии выступило с заявлением о необходимости отмены “выборов” на Донбассе.

“Выборы” на оккупированных Россией территориях Украины не должны проводиться из-за того, что они противоречат украинским законам.

С таким заявлением выступило правительство Японии, о чем сообщает Посольство Японии в Украине.

Токио отмечает, что преступное “волеизъявление” идет против Минских договоренностей. При этом Япония заявила, что поддерживает суверенитет Украины и целостность ее границ.

Также правительство Японии призвало избегать силовых методов воздействия на ситуацию на Донбассе.

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Минские соглашения должны быть полностью выполненными, говорится в заявлении.

Напомним, Россия в Минске заявила, что признает псевдовыборы боевиков “ЛНР” и “ДНР”.