Владислав Росляков, який 17 жовтня влаштував криваву бійню у керченському коледжі, не мав спільників.

Теракт у Керчі влаштувала одна людина – це Владислав Росляков, повідомляє Слідчий комітет Росії.

– Отримані докази і свідчення, які зафіксували всі його дії. Виходячи з наявних даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв сам, – йдеться у повідомленні.

Російське слідство також займається детальним дослідженням особистості Рослякова, зокрема, психологічного стану до і в момент скоєння злочину.

Керченському стрілку призначена посмертна комплексна психолого-психіатрична судова експертиза.

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Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. Загинула 21 особа, у лікарнях перебувають 44 особи. Серед загиблих – 15 студентів, із яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.