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﻿﻿День “виборів”: в ОРДЛО зник мобільний зв’язок

Під час “виборів” ОРДЛО на окупованій частині Донецької області зникло покриття мобільного оператора Vodafone.

Відсутність зв’язку українського мобільного оператора пояснюють тим, що між окупованими частинами Луганського та Донецької області пошкоджено оптоволоконну лінію,  повідомляють Новини Донбасу посилаючись на місцевих жителів.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: фарс Росії та шанс для України

У так званому “міністерстві зв’язку ДНР” говорять, що вже шукають місце пошкодження, аби почати відновлювальні роботи.

Раніше Факти ICTV писали, що незаконні вибори на Донбасі, організовані Росією, можуть стати новою відправною точкою збройної агресії РФ.

Фото: Alexey Novikov | Dreamstime.com

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