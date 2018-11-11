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День “выборов”: в ОРДЛО исчезла мобильная связь

Во время “выборов” ОРДЛО на оккупированной части Донецкой области исчезло покрытия мобильного оператора Vodafone.

Отсутствие связи украинского мобильного оператора объясняют тем, что между оккупированными частями Луганской и Донецкой области повреждено оптоволоконную линию, сообщают  Новости Донбасса ссылаясь на местных жителей.

Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины

В так называемом “министерстве связи ДНР” говорят, что уже ищут место повреждения, чтобы начать восстановительные работы.

Ранее Факты ICTV писали, что незаконные выборы на Донбассе, организованные Россией, могут стать новой отправной точкой вооруженной агрессии РФ.

Фото: Alexey Novikov | Dreamstime.com

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