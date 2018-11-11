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Фейкові вибори в ОРДЛО: Україна прогнозує нові санкції проти РФ

МЗС України вважає, що на Росію очікують санкції через фейковий виборів в ОРДЛО.

Про це заявила прес-секретар МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

– Росія грає в покер. Зухвало ігнорує міжнародне право, Мінськ. Фейкові “вибори” не визнають. А санкції та кримінальна відповідальність настануть, – написала прес-секретар МЗС.

Нагадаємо, 11 листопада в ОРДЛО проводять так звані “позачергові вибори голів” ДНР “і” ЛНР “і так званих” депутатів парламентів”.

Читайте: В ОРДЛО на “вибори” заманюють продуктами

Міжнародне співтовариство засуджує ці фейковий вибори.

Нагадаємо, навіщо проводять вибори в ОРДЛО, хто прийде до влади і як реагувати Україні.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime

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