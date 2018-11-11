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В ОРДЛО на “вибори” заманюють продуктами

“Виборців” на дільниці в ОРДЛО заманювали дешевими продуктами, аби збільшити явку.

– На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії, – повідомляє Служби безпеки України.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: фарс Росії та шанс для України

Також СБУ опублікували бюлетень, голос у якому віддали за Чака Норріса, показуючи несерйозне ставлення  до так званих “виборів”.

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В ОРДЛО на “вибори” заманюють продуктами / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час “виборів” ОРДЛО на окупованій частині Донецької області зникло покриття мобільного оператора Vodafone.

Фото: СБУ

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