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В ОРДЛО на “выборы” заманивают продуктами

“Избирателей” на участки в ОРДЛО заманивали дешевыми продуктами, чтобы увеличить явку.

– На участках организовали пункты по продаже дешевого, чем обычно хлеба, но не более 2 буханок в руки, овощей, масла, – сообщает Службы безопасности Украины.

Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины

Также СБУ опубликовали бюллетень, голос в котором отдали за Чака Норриса, показывая несерьезное отношение к так называемым “выборам”.

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В ОРДЛО на “выборы” заманивают продуктами / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во время “выборов” ОРДЛО на оккупированной части Донецкой области исчезло покрытия мобильного оператора Vodafone.

Фото: СБУ

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