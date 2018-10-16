Офіційно у Києві, Львові, Вінниці та Броварах Київської області стартував опалювальний сезон.

Проте тепло подають поки переважно до бюджетних установ – шкіл, лікарень, дитсадків.

У підключенні житлових будинків поки і потреби немає, адже синоптики прогнозують до 21 жовтня майже на всій території рекордні +20, а подекуди і +23.

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Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 15 жовтня. Але місцеві органи влади ухвалюють рішення про подачу тепла після того, як протягом трьох днів поспіль середня температура повітря менше 8 градусів тепла.

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