Протягом тижня погода в Україні буде мінливою. Спочатку прийдуть чималі нічні морози, а за ними і перший сніг.

Прогноз погоди на тиждень публікує Укргідрометцентр.

У вівторок, 13 листопада, в Україні без опадів, але вночі майже скрізь мороз від -3 до -8.

На сході, у Сумській та Полтавській областях – до -11, а вдень близько 0 градусів.

На півдні 1-6 градусів тепла.

У західних областях вночі від 0 до +5, вдень 4-9 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до +14.

У Києві сухо, вночі 3-5 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

На середу, 14 листопада, синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на заході та півночі країни.

Знову майже скрізь нічні морози, найбільші на сході – до -10. Тут буде холодно і вдень: від 0 до -2.

На Закарпатті вдень +13, на заході максимум +9, у південних областях до +5, у центрі близько 0 градусів.

У столиці мокрий сніг, вночі 3-5 градусів морозу, вдень -1 +1.

У четвер, 15 листопада, опади у вигляді дощу та мокрого снігу прийдуть і на схід, а також південь країни.

Нічні морози послабляться, вдень найтепліше буде у західних регіонах – до +8, на решті території +5.

У Києві мокрий сніг, вночі -2 -4, вдень 2-4 вище нуля.

У п’ятницю, 16 листопада, опади припиняться, лише вночі можливі дощ і мокрий сніг на півдні та сході.

Температура практично не зміниться.

Вночі найхолоднішу погоду прогнозують у східних регіонах – до -5. Вдень тут +5. Так само буде на півдні, а на півночі та в центрі +4, у західних областях +8.

У столиці сухо, вночі 2-4 градусів морозу, вдень так само – тільки з плюсами.

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