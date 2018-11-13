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Крим засипало снігом

Сьогодні у багатьох містах Криму випав сніг.

Для більшості населених пунктів півострову – це перший сніг. Зокрема снігом засипало центральну і східну частину Криму: Сімферополь, Керч, Судак і Старий Крим.

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Крим засипало снігом / 2 фотографии

При цьому Укргідрометцентр повідомляє, що сьогодні у Криму очікуються дощі і плюсова температура до 4 градусів тепла. Завтра опадів не прогнозується, а температура підніметься до +8.

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Читайте: Шість сантиметрів снігу. До Києва йде справжня зима

Нагадаємо, що 26 жовтня  у горах Криму випав перший сніг. На Ай-Петрі було зафіксовано 2 см снігового покрову.

ФОТО: http://kafanews.com/

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