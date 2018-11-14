Сьогодні в Україні обіцяють сніг з дощем і морозну температуру до -4 градусів.

Вдень в Україні буде +1 -1 градус, вночі -2 -4.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході країни без опадів, вдень 1-3 градус тепла, вночі -2 -6.

У південних областях теж ні дощу, ні снігу не прогнозується. Вдень 2-7 вище нуля, вночі градусник покаже -5.

На заході найтепліше, вдень до +13, вночі 0-5 градусів. Там у більшості областей дощитиме.

Мокрий сніг сьогодні обіцяють у Вінниці, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Кропивницькому та Києві. При цьому у столиці вдень +1 -1 градус, вночі -2 -4.

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Нагадаємо, що вчора Крим засипало снігом, зокрема центральну і східну частину Криму: Сімферополь, Керч, Судак і Старий Крим.