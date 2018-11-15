Президент України Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі, а правоохоронців зобов’язав знайти винних у надзвичайній ситуації.

На засіданні держкомісії щодо запобігання НС Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі протягом кількох годин під його відповідальність.

Крім того, президент доручив правоохоронцям знайти винних у зриві опалювального сезону у Смілі.

– Ви чуєте, пане прокурор? Ви чуєте, пане начальник поліції? Очікую від вас ефективних дій. І ні в якому разі подібна поведінка не повинна залишитися без реакції, – заявив Порошенко.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Смілі Черкаської області оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях

Фото: Петро Порошенко