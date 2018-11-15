PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Протягом кількох годин! Порошенко доручив дати опалення у Смілі/

Протягом кількох годин! Порошенко доручив дати опалення у Смілі

Президент України Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі, а правоохоронців зобов’язав знайти винних у надзвичайній ситуації.

На засіданні держкомісії щодо запобігання НС Петро Порошенко доручив дати опалення у Смілі протягом кількох годин під його відповідальність.

Крім того, президент доручив правоохоронцям знайти винних у зриві опалювального сезону у Смілі.

– Ви чуєте, пане прокурор? Ви чуєте, пане начальник поліції? Очікую від вас ефективних дій. І ні в якому разі подібна поведінка не повинна залишитися без реакції, – заявив Порошенко.

Читайте: Опалювальний сезон: влада Сміли виписала собі 10 млн премій

Раніше Факти ICTV писали, що у Смілі Черкаської області оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях

Фото: 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зрив опалювального сезону: мешканці Сміли мітингують під Кабміном
На дворі -5. Кривий Ріг, Сміла і Шепетівка і досі без опалення
порошенко
Сценарій РФ зірвано, Україна захистить вільний вибір церковної юрисдикції – Порошенко
Мустафа Джемілєв отримав Орден Свободи
Порошенко зустрівся з представниками УПЦ МП – ЗМІ
Петро Порошенко
Створення Української церкви не зупинять – Порошенко запросив єпископів УПЦ МП
Петро Порошенко
Зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП не відбулася – причина
Мітинг у Смілі
Мітинг у Смілі: у 80-тисячному місті немає опалення і закриті школи
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка