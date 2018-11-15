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Якою буде погода на Новий рік і Різдво

На новорічні свята очікується холодна погода – до 6° морозу, після чого прийде потепління, повідомив народний синоптик.

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що перед Новим роком похолодає до 6° морозу, після чого прийде невелике потепління, передає Обозреватель.

В перші дні грудня очікується 2-4° морозу, після чого температура підніметься до 5° тепла і коливатиметься в цих межах до кінця місяця.

До 6° морозу похолодати повинно у період з 28 до 31 грудня і тоді ж почнуться снігопади.

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А от на православне Різдво температура підніметься до 4° тепла. Після середини січня очікується значне похолодання, під час якого температура може знизитися до 25° морозу.

До слова, цього тижня в Україну прийшли нічні морози та снігопади.

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