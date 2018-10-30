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Навчання на Азові: прикордонники “відбили атаку диверсантів” з моря

Підрозділи прикордонників провели тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з охорони та оборони узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що днями на основі унікального бойового досвіду, здобутого під час стримування та відбиття російської збройної агресії, інструктори Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

– Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил, – йдеться у повідомленні.

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Навчання на Азові: прикордонники “відбили атаку диверсантів” з моря / 5 фотографий

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У ДПС додали, що у ході відпрацювання тактичних завдань персонал виконав вправи навчальних стрільб зі стрілецької, групової зброї та озброєння бойових машин як вдень, так і вночі.

Зокрема, моделюючи різні елементи обстановки на полі бою, персоналом відпрацьовано маневрування прикордонними підрозділами та евакуацію техніки під прикриттям димових завіс.

Нагадаємо, в Азовському морі знаходяться більше 120 військових кораблів і катерів РФ.

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