Погода на зиму обіцяє бути теплою, але з приходом часом сильних морозних днів.

Прогноз погоди на зиму дали в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті.

Синоптики обіцяють теплу зиму, але холоди 70-80-х років будуть час від часу навідувати Україну. Такі температурні гойдалки триватимуть від початку зими і до кінця січня, пише Обозреватель.

І в грудні, і в січні через теплі прогнози очікується багато опадів у вигляді дощу з мокрим снігом.

Грудень

Погода в грудні спочатку налякає мінусом – в перші дні, але потім потеплішає до +5 градусів. Така боротьба слабкого мінуса і плюса спостерігатиметься майже весь місяць. Тільки біля порогу Нового року, 28-31 числа, прийде мороз до 6 градусів.

У ці дні в Україні впевнено піде сніг. Синоптики навіть прогнозують, що сніг залишиться лежати на Новий рік.

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Січень

Погода в січні буде також нестабільна. 1 січня очікується 6 градусів морозу зі снігом. Але вже через декілька днів повітря прогріється до 4 градусів. До середини місяця все ще буде тепло, а після почнеться поступове похолодання з піком для січня – до -25 градусів з 22 січня.

До слова, синоптики прогнозують, что зимова погода в Україні у вихідні збережеться.