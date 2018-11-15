Зимова погода в Україні у вихідні збережеться – нічні морози, місцями сніг.
Прогноз погоди на вихідні, 17 та 18 листопада, публікує Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у суботу, 17 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода, на півдні, а також Донецькій та Луганській областях дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів.
Вночі найбільший мороз прогнозують у Сумській області – до -8.
Вдень в України від 2 до 4 градусів тепла, на Закарпатті +7.
У Києві без опадів, вночі 3-5 градусів морозу, а вдень 1-3 вище нуля.
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У неділю, 18 листопада, невеликий сніг прогнозують на півночі, заході, а також у деяких центральних областях.
Вночі переважно до 4 градусів морозу, лише у Черкаській та Луганській областях до -6.
Вдень від -3 до +3, на Закарпатті до +6.
У столиці сніг, вночі від 2 до 4 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
До слова, 14 листопада через перший сніг у Києві утворилися 10-бальні затори та сталося близько 500 ДТП.