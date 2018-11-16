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Тепло и много осадков: подробный прогноз погоды на зиму

Погода на зиму обещает быть теплой, но с приходом временами сильных морозных дней.

Прогноз погоды на зиму дали в Украинском научно-исследовательском гидрометеорологическом институте.

Синоптики обещают теплую зиму, но холода 70-80-х годов будут время от времени наведывать Украину. Такие температурные качели будут продолжаться от начала зимы и до конца января, пишет Обозреватель.

И в декабре, и в январе из-за теплых прогнозов ожидается много осадков в виде дождя с мокрым снегом.

Декабрь

Погода в декабре сначала напугает минусом – в первые дни, но затем потеплеет до +5 градусов. Такая борьба слабого минуса и плюса будет наблюдаться почти весь месяц. Только у самого порога Нового года, 28-31 числа, придет мороз до 6 градусов.

В эти дни в Украине уверенно пойдет снег. Синоптики даже прогнозируют, что снег останется лежать на Новый год.

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Январь

Погода в январе будет также нестабильная. 1 января ожидается 6 градусов мороза со снегом. Но уже через несколько дней воздух прогреется до 4 градусов. К середине месяца все еще будет тепло, а после начнется постепенное похолодание с пиком для января – до -25 градусов с 22 января.

К слову, синоптики прогнозируют, что зимняя погода в Украине в выходные сохранится.

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