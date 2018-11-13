Для економічного розвитку Україні потрібно дотримуватися фіскальної політики та покращувати умови для ведення бізнесу.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що для росту економіки країни потрібно дотримуватися фіскальної політики, покращувати бізнес-клімат та знижувати номінальні відсоткові ставки, передає УНІАН.

Він вважає, що високі номінальні ставки створюють проблеми внутрішнім інвесторам, оскільки їм складно брати в банках кредит під такий відсоток.

За словами Люнгмана, для зниження номінальних ставок потрібно боротися з високим показником інфляції і зараз НБУ робить правильні кроки для цього.

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Також в Україні повинна продовжуватися активна боротьба з корупцією та реалізація реформи судової системи.

До слова, в НБУ заявили, що російські санкції не повинні вплинути на макроекономічну стабільність України.