Для того, щоб протистояти рейдерським атакам, забудовникам необхідно об’єднуватися і не замовчувати подібні випадки.

Про це під час засідання круглого столу Конфедерації будівельників України заявив віце-президент КБУ, власник девелоперської компанії Омокс Олексій Кулагін, передають Українські новини.

За його словами, він пережив уже кілька спроб з боку зацікавлених осіб привласнити його бізнес. При цьому Олексій Кулагін нарікає, що шукати захисту від рейдерів в Україні проблематично, оскільки чиновники трактують закон, як їм зручно або ігнорують його, а силові структури часто діють в інтересах самих рейдерів.

– Я в стані постійного конфлікту перебуваю 2,5 роки. За мною їздить “наружка”, телефони прослуховуються. Обходяться як зі злочинцем. До мене прийшли всі громадські організації, які можуть бути, розповідають, що вони вирішать всі питання. Я багатьом вірив, давав дані, інформацію, яка потім використовувалася проти мене, – заявив Кулагін.

Для того, щоб захищатися від подібних дій, віце-президент Конфедерації будівельників України закликає колег об’єднувати свої зусилля в боротьбі проти рейдерів.

– Наш захист – не в створенні для кожного своєї структури, яка буде захищати, а в гласності. Треба об’єднуватися, виставляти пікети, жорстко боротися з цим. Конфедерація повинна діяти як єдиний механізм. У нас не повинно бути нездорової конкуренції між собою, і якщо якісь питання, то ми повинні їх вирішувати. Зловмисники, як правило, боягузливі. І зараз, при існуванні НАБУ, НАЗКА, ДБР, вони бояться ще більше. А якщо ще ми об’єднаємося, у них не буде шансів, – резюмував Олексій Кулагін.

Як повідомлялося, протягом останніх років майном ТОВ Омокс намагаються заволодіти партнери по обслуговуючим компаніям власників Омокс Олексія та Оксани Кулагіних Андрій Шишов та Павло Климець.

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Як заявляють власники девелоперської компанії, в хід йдуть різні методи – починаючи з підробки правовстановлюючих документів і підкупу суддів, закінчуючи організацією безлічі перевірок на підприємстві і фальшивих акцій протесту.