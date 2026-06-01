Із 1 червня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні почнуть діяти оновлені правила отримання допомоги.

Зокрема, зміни стосуватимуться сімей із дітьми, пенсіонерів та непрацездатних ВПО, яким раніше припинили нарахування через перевищення доходу.

Що саме зміниться для переселенців з 1 червня 2026 року, хто зможе отримати виплати та які документи потрібно подати – читайте в матеріалі.

Як уряд розширив програму підтримки ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розширило програму допомоги для внутрішньо переміщених осіб у 2026 році. Завдяки оновленим змінам більше переселенців зможуть отримати виплати ВПО на проживання, а термін подання заяв офіційно продовжили до 1 червня 2026 року.

Йдеться, зокрема, про державну допомогу для ВПО, яку нараховують щомісяця. У Мінсоцполітики наголошують: подати заяву до 1 червня особливо важливо тим переселенцям, які хочуть отримати виплати з початку 2026 року. Якщо звернутися пізніше, гроші нараховуватимуть лише з місяця подання документів, без компенсації за попередній період.

Допомога дітям ВПО у 2026 році: хто отримає виплати

З 1 червня 2026 року в Україні змінили правила нарахування допомоги на проживання для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб віком до 6 років. Тепер їм нараховуватимуть кошти незалежно від доходів батьків, якщо родина відповідає іншим умовам державної програми підтримки переселенців.

Серед дітей віком від 6 до 18 років виплати ВПО у 2026 році призначатимуть тим, хто:

проживає на територіях активних бойових дій;

перебуває у безпечних регіонах України, але навчається у місцевих закладах освіти.

У Міністерстві соціальної політики наголошують: нарахування допомоги для дітей ВПО здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року, але лише за умови подання заяви до 1 червня 2026 року.

Виплати ВПО для пенсіонерів та людей з інвалідністю з 1 червня: що відомо

Зміни у виплатах ВПО серед пенсіонерів та людей з інвалідністю торкнуться тих із них, кому раніше було припинено допомогу через перевищення встановленого доходу.

Тепер такі ВПО мають право повторно подати документи на перегляд рішення та відновлення виплат.

У 2026 році встановлено оновлений граничний рівень доходу – 10 380 грн на одну особу. Якщо дохід не перевищує цю суму, непрацездатні переселенці можуть претендувати на допомогу на проживання.

Також для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб термін отримання державної допомоги збільшено з 24 до 30 місяців. Це означає додаткові шість місяців фінансової підтримки для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших соціально незахищених груп.

Як подати заяву на допомогу ВПО

У 2026 році заяву на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам можна подати до територіальних органів Пенсійного фонду України кількома способами. Це дозволяє переселенцям обрати найзручніший варіант оформлення виплат ВПО.

Ось основні способи подання заяви на виплати ВПО:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради;

через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг);

поштою на адресу відповідного територіального органу ПФУ.

Усі ці канали є офіційними та рівнозначними для оформлення допомоги на проживання для ВПО.

Якщо особа ще не має статусу внутрішньо переміщеної особи, його можна оформити онлайн через державний портал Дія. Після отримання статусу відкривається можливість подати заяву на виплати ВПО відповідно до чинних правил 2026 року.

Оновлений порядок подання заяв спрямований на спрощення доступу до державної допомоги для переселенців та пришвидшення оформлення виплат у Пенсійному фонді України.

Хто може отримати виплати ВПО у 2026 році: повні умови та критерії

Згідно головних умов отримання виплат ВПО у 2026 році їх можна отримати лише тим переселенцям, які відповідають встановленим фінансовим та майновим критеріям протягом останніх трьох місяців.

Умови для отримання виплат ВПО у липні 2026:

середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 10 380 грн;

протягом останніх трьох місяців не здійснювали купівлю валюти, авто або майна на суму понад 100 тис. грн;

не отримували субсидію на оренду житла та не мали доходу від здачі нерухомості в оренду;

не володіють депозитами, облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) або дорогоцінними металами на суму понад 100 тис. грн;

не перебувають на повному державному утриманні та не відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Розмір виплат для ВПО у 2026 році залишається незмінним:

2 000 грн – для дорослих;

3 000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Як оформити виплати ВПО онлайн

Українці можуть оформити статус переселенця та подати заяву на допомогу дистанційно через застосунок Дія. Для цього необхідно:

перейти в розділ Послуги для ВПО;

обрати опцію Отримати статус ВПО;

заповнити електронну форму;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатися рішення про надання статусу.

Після отримання довідки ВПО заяву на фінансову допомогу можна подати через електронний портал Пенсійного фонду України.

