Президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення про готовність до двосторонньої зустрічі через одного з впливових російських олігархів.

Зеленський підтвердив передання послання Путіну через Абрамовича

Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю Sky News повідомив, що справді передав послання Володимиру Путіну через російського бізнесмена Романа Абрамовича.

– Він приїхав до Києва. Він сказав, що я (приніс, – Ред.) послання безпосередньо вам, і я хочу прийняти повідомлення від вас і передати їх (Володимиру, – Ред.) Путіну. Але він сказав, що це потрібно (зробити, – Ред.) тихо, без будь-якого розголосу. Я сказав, що це ваш вибір, а для нас це не має значення, – повідомив голова нашої держави.

Він додав, що “не секрет”, що Абрамович хотів зрозуміти, прибувши до Києва – “що ми готові зробити”, коли справа доходить до мирних переговорів. Проте Зеленський чітко заявив, що не віддасть Росії Донбас.

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– Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо на це. Ми не дамо вам перемоги таким чином, – зауважив голова держави.

На запитання, чи є Абрамович тепер “посередником” між ним та Путіним, президент України відповів: “Коли він отримав від мене повідомлення, він сказав, що звернеться безпосередньо до Путіна”.

Зеленський про відкритий лист до Путіна

Також Зеленський заявив, що Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист із пропозицією прямих переговорів, оскільки це, на його думку, може підвищити шанси на досягнення припинення вогню в Україні.

– Я надіслав відкритого листа, тому що я не знаю, чи він його прочитає чи ні. Відкритий лист означає, що він має відповісти нам щодо того, що є важливим для його суспільства, тому що його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, де вони нібито не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно, – зазначив Зеленський в інтерв’ю для Sky News.

Зеленський наголосив, що відкритий формат звернення є принципово важливим, оскільки дозволяє публічно демонструвати реальний стан справ і позицію України.

Крім того, він зазначив, що в Росії “закрили інтернет і багато різних речей”, через що Україна має обмежені можливості для прямого донесення своїх сигналів до російського суспільства та влади.

Коментуючи можливість переговорів, президент України підтвердив готовність зустрітися з Путіним у разі, якщо той буде налаштований на припинення конфлікту.

Нагадаємо, що раніше ім’я олігарха, який передавав послання Зеленського до Путіна назвало видання Financial Times.

Зазначалось, що Зеленський звернувся до російського олігарха Романа Абрамовича з проханням передати Путіну повідомлення про готовність до прямих переговорів. Йдеться про можливий саміт лідерів України та Росії — першу таку зустріч за понад чотири роки від початку повномасштабної війни.

За інформацією джерела Суспільного у владі, у травні Зеленський зустрічався з Абрамовичем у Києві. Співрозмовник зазначив, що ініціатива контакту виходила від російської сторони, яка намагалася з’ясувати українські умови завершення війни. У відповідь президент України передав позицію Києва та підтвердив готовність до прямих переговорів із Путіним.

Водночас, за словами джерела, ця зустріч не дала практичних результатів, оскільки Росія продовжує бойові дії попри будь-які сигнали.

Двоє високопосадовців України, на яких посилається FT, стверджують, що зміст переданого повідомлення був близьким до відкритого листа Зеленського до Путіна, оприлюдненого 4 червня. У ньому український президент пропонував провести переговори в нейтральних країнах — зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу.

Окремо Київ наголошував на готовності до повного припинення вогню на час переговорів. За задумом української сторони, контроль за дотриманням режиму тиші могли б забезпечувати США.

Також у пропозиціях ішлося про обмін полоненими за формулою “всіх на всіх” і повернення українських дітей та цивільних, вивезених до Росії. Гарантії безпеки для України, за словами Зеленського, мають формуватися за участю США та європейських партнерів.

Крім того, президент України заявив, що у травні російські втрати на фронті перевищили 30 тисяч осіб убитими та пораненими, значна частина з яких — загиблі. Він також зазначив, що Росія дедалі більше залежить від Китаю та змушена шукати підтримки у Північної Кореї.

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