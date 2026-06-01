Попри те, що масштабна індексація пенсій за постановою Кабінету міністрів №236 завершилася у березні, у червні пенсіонери продовжуватимуть отримувати ці виплати.

Факти ICTV роз’яснюють, які саме фінансові гарантії передбачені для літніх людей, яік мають неповний страховий стаж, а також на які вікові надбавки можуть розраховувати українці з 1 червня 2026 року.

Пенсії з 1 червня: що зміниться

В Україні офіційно затвердили порядок проведення індексації пенсій та страхових виплат на 2026 рік. Відповідну постанову Кабінету міністрів №236 ухвалено 25 лютого, повідомляє Пенсійний фонд.

Зазначається, що окрім планового перерахунку основних виплат, урядовий документ гарантує підвищення мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю серед військовослужбовців та ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Також у постанові передбачено надання додаткової фінансової підтримки для найбільш вразливих категорій громадян.

В Україні з 1 березня 2026 року офіційно оновили розміри мінімальних пенсійних виплат для громадян, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Залежно від встановленої групи, гарантовані суми виплат становлять:

перша група — 11 041,85 грн;

друга група — 8 838,60 грн;

третя група — 6 808,95 грн.

Уряд затвердив нові рівні мінімальних пенсійних виплат для українців. Суми перерахунку різняться залежно від віку, наявного страхового стажу та статусу зайнятості пенсіонера.

Згідно з рішенням Кабміну, мінімальні виплати зросли наступним чином:

пенсіонери віком від 65 років (непрацюючі, зі стажем 30 років для жінок і 35 для чоловіків) – виплати збільшилися з 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн);

пенсіонери віком від 70 до 80 років (зі стажем 30/35 років) – мінімальна пенсія зросла з 3 613 грн до 4 050 грн (+437 грн);

пенсіонери віком від 80 років (зі стажем 20 років для жінок і 25 для чоловіків) – виплати підняли з 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн);

громадяни віком до 70 років (зі стажем 30/35 років) та особи з інвалідністю І групи (незалежно від віку та стажу) – гарантована сума зросла з 3 323 грн до 3 725 грн (+402 грн);

інші категорії непрацюючих пенсіонерів (незалежно від віку) – виплати скоригували з 3 038 грн до 3 406 грн (+368 грн).

Для українських пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які не відпрацювали повний страховий стаж (менше ніж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок), передбачено підвищення мінімальних виплат.

Оновлений розмір доплати розраховуватиметься пропорційно до наявного стажу, відштовхуючись від базової суми у 4 050 грн.

Окремі гарантії діють для громадян віком від 75 до 80 років. Якщо їхній стаж становить не менше ніж 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, загальний розмір пенсійної виплати за законом не може бути меншим за ті самі 4 050 грн.

Щомісячні вікові надбавки (нараховуються громадянам від 70 років, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн) становитимуть:

570 грн – для осіб віком понад 80 років;

456 грн – для людей віком від 75 до 80 років;

300 грн – для тих, кому виповнилося від 70 до 75 років.

Проте є обмеження щодо індексації: за результатами перерахунку мінімальна сума підвищення становить 100 грн, тоді як максимальний розмір доплати обмежено сумою 2 595 грн на одного пенсіонера.

