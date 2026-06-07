В Одеському СІЗО відсторонили керівництво через ймовірне порушення прав людини: що відомо
- У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку через можливе порушення прав людини в Одеському СІЗО.
- На час перевірки керівництво слідчого ізолятора відсторонили від виконання службових обов’язків.
- Підставою стало відео із соцмереж, на якому, за даними ДКВСУ, зафіксовані протиправні дії щодо чоловіка з боку осіб, які перебували з ним в одній камері.
У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку через можливе порушення прав людини в Одеському слідчому ізоляторі.
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Як повідомили в ДКВСУ у Facebook, на час перевірки керівництво СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків. До установи також направили групу керівників Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, яка має перевірити інформацію про ймовірне порушення прав людини та з’ясувати всі обставини інциденту.
У Службі зазначили, що підставою для перевірки стало відео, поширене в соцмережах. На ньому, за даними ДКВСУ, зафіксовані протиправні дії щодо чоловіка з боку осіб, які перебували з ним в одній камері.
– Попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що на відео, яке було розповсюджено у мережі, чоловіка змушували імітувати поведінку собаки.
У ДКВСУ наголосили, що перевірку проведуть у визначені законом строки, а її результати оприлюднять.