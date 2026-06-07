У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочали службову перевірку через можливе порушення прав людини в Одеському слідчому ізоляторі.

В Одеському СІЗО могли порушувати права ув’язненого: розпочато перевірку

Як повідомили в ДКВСУ у Facebook, на час перевірки керівництво СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків. До установи також направили групу керівників Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, яка має перевірити інформацію про ймовірне порушення прав людини та з’ясувати всі обставини інциденту.

У Службі зазначили, що підставою для перевірки стало відео, поширене в соцмережах. На ньому, за даними ДКВСУ, зафіксовані протиправні дії щодо чоловіка з боку осіб, які перебували з ним в одній камері.

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– Попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на відео, яке було розповсюджено у мережі, чоловіка змушували імітувати поведінку собаки.

У ДКВСУ наголосили, що перевірку проведуть у визначені законом строки, а її результати оприлюднять.

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