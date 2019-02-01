Політв’язню Павлу Грибу надали допомогу в залі суду.

Політв’язню Павлу Грибу стало погано під час засідання в суді, де його звинувачують у сприянні тероризму.

Через скарги Гриба на самопочуття до Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону викликали швидку. Українцю надали медичну допомогу на місці, після чого продовжилося слухання справи, пише Інтерфакс-Україна.

Наступного разу Гриба привезуть на засідання 18 лютого, де суд продовжить допитувати свідків.

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Нагадаємо, 19-річний Гриб зник 24 серпня 2017 року під час поїздки в Білорусь. Як виявилося, його затримали спецслужби РФ і доставили в ізолятор у Краснодарі.

29 січня 2019 року українські дипломати заявили, що стан здоров’я Гриба критичний.

Батько політв’язня розповів про симптоми у сина цирозу печінки і хвороби Альцгеймера.