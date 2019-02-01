PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Здоров'я ще трьох полонених моряків погіршилося - Денісова/

Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

Людмила Денісова вимагатиме від Москви перевірити стан здоров’я полонених моряків та відправити їх на лікування.

Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

У полонених Росією українських військових моряків спостерігається погіршення здоров’я.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, мова йде про трьох українців – Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка і Віктора Беспальченка.

Денісова заявила про плани в листах повідомити російську колегу Тетяну Москалькову про вимогу Києва обстежити і надалі відправити моряків на лікування.

Читайте: Денісова знову поїде до бойовиків за українцями – дата

Викликають питання також умови утримання і наявність умов для лікування інших полонених – Андрія Ейдера, Василя Сороки і Андрія Артеменка. На цей рахунок також буде подано запит до Москви, зазначає омбудсмен.

До слова, раніше з’явилася інформація, що трьох останніх моряків переводять до Лефортовського СІЗО, де немає умов для їхнього лікування.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Денісова знову поїде до бойовиків за українцями – дата
Міжнародна місія біля Керченської протоки – Волкер назвав перешкоди
Агресія РФ на Азові: Волкер назвав умову і дату нових санкцій США і ЄС
Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків
На межі життя і смерті: ув’язненому Павлу Грибу потрібна термінова операція
Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня
Поранених українських моряків перевели в іншу в’язницю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка