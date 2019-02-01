Людмила Денісова вимагатиме від Москви перевірити стан здоров’я полонених моряків та відправити їх на лікування.

У полонених Росією українських військових моряків спостерігається погіршення здоров’я.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, мова йде про трьох українців – Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка і Віктора Беспальченка.

Денісова заявила про плани в листах повідомити російську колегу Тетяну Москалькову про вимогу Києва обстежити і надалі відправити моряків на лікування.

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Викликають питання також умови утримання і наявність умов для лікування інших полонених – Андрія Ейдера, Василя Сороки і Андрія Артеменка. На цей рахунок також буде подано запит до Москви, зазначає омбудсмен.

До слова, раніше з’явилася інформація, що трьох останніх моряків переводять до Лефортовського СІЗО, де немає умов для їхнього лікування.