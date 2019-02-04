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Вертолітний майданчик у Києві намагаються повернути Януковичу

Господарський суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, та Центру організації дорожнього руху управління так званим вертолітним майданчиком Януковича на Парковій дорозі, 16-А.

Вертолітнимй майданчик Януковича

Таке судове рішення від 24 січня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник називає спробою повернути Януковичу вертолітний майданчик, побудований оточенням екс-президента через схему відмивання “брудних” коштів на Парковій дорозі.

Він нагадав, що у 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду 2,2 га у рекреаційній зоні і дозволила забудувати схил Дніпра.

Поворозника вважає рішення Господарського суду незаконним і висловив сподівання, що “введений в оману суд, засідання якого відбудеться 4.02.2019 року о 15.00, виправить прикру помилку та поверне КВЦ  Парковий в управління місту”.

– Ми переконані, що на 5-ту річницю Революції Гідності повертати Віктору Януковичу незаконно споруджене і набуте майно – апогей цинізму, до якого держава не повинна мати стосунку, – наголосив чиновник.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ наклав арешт на земельну ділянку, на якій розташована так званий вертолітний майданчик Януковича. Йдеться про 2 га землі, власником якої є ТОВ Амадеус Ко, яке виступило замовником будівництва вертолітної площадки для тодішнього президента.

Читайте: Вирок Януковичу буде основним доказом злочинів РФ проти України

У вироку, підписаному Оболонським районним судом Києва, йдеться про 13 років в’язниці для Януковича за держзраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ.

При цьому суд відмовився визнати президента-втікача винним у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Фото: КМДА

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