Чого очікувати від президентських виборів 2019 в Україні, скільки кандидати витратять на свої кампанії та інші залаштункові моменти обрання глави держави.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів журналу Фокус про майбутні вибори президента.

На що і скільки йде грошей кандидатів у президенти, які брудні ігри вони ведуть, що робитиме РФ під час виборів 2019 і як скуповують голоси виборців – далі пряма мова Олексія Кошеля.

Втручання Росії

– Зараз вплив Кремля проявляється знову.

По-перше, в об’єднанні проросійських політичних сил в Україні, які дублюють тези Москви, наприклад, під час обговорення гострих питань у парламенті.

По-друге, у наданні фінансової підтримки окремим кандидатам та партіям. Це помітно по роботі деяких телеканалів і спрямованості деяких журналістських розслідувань.

Слід очікувати активізації групи російських тролів або ботів в соціальних мережах, які намагатимуться дезінформувати населення.

Російський вплив не обмежиться лише інформаційним простором. Нам важливо бути готовими до жорсткіших сценаріїв у реальності.

Біла бухгалтерія кандидатів і не дуже

– Для політиків, які претендують на реальну боротьбу за вихід у другий тур, кампанія може коштувати $80-100 млн. Тут ми враховуємо як легальні, так і тіньові витрати.

Проблема тіньового сегмента виборів досить масштабна. Традиційно на виборах більше 50% грошових коштів – тіньові ресурси.

Наприклад, у день голосування працює мережа спостерігачів – десяткам тисяч людей доводиться оплачувати дорогу, обіди і видавати гонорари. А ще є агітатори.

Їх робота оплачується або повністю в конвертах, або частково легально і частково у конверті.

Існують рекомендації міжнародних організацій не підвищувати суму застави, яка в Україні становить 2,6 млн грн, оскільки це знизить доступ до виборчого процесу.

Але Комітет виборців України пропонує підвищити її до 10 млн грн.

Брудні ігри

– За останній час було три кампанії чорного піару.

Перша – бордова, вона акцентувала увагу на віці однієї з кандидаток, що неприпустимо ні з точки зору демократичних виборів, ні з точки зору моралі.

Друга – коли партію чинного президента намагалися прив’язати до партії попередньої влади.

Третя – потужна кампанія в соціальних мережах проти одного з кандидатів, що входять у першу п’ятірку.

Масштабного чорного піару в українських виборах поки не спостерігається.

Купівля голосів

– З 1 вересня по 31 грудня 2018 року політики в Україні виконували роль Святого Миколая, “окупувавши” дитячі сади і школи.

І так триватиме доти, доки не виникне протидії з боку самих виборців.

Не можна купити 10-20 млн громадян. Однак технологія докупки голосів буде.

Відповідно до соцопитувань, між рейтингами основних кандидатів невелика різниця, а значить, буде спокуса докупити 1-5 млн голосів через мережу псевдоагітаторів і за допомогою прямого підкупу через окремі електоральні групи.

Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.

Фото: Aleksandr Gincharov / Apostrophe