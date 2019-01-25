Чого очікувати від президентських виборів 2019 в Україні, скільки кандидати витратять на свої кампанії та інші залаштункові моменти обрання глави держави.
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів журналу Фокус про майбутні вибори президента.
На що і скільки йде грошей кандидатів у президенти, які брудні ігри вони ведуть, що робитиме РФ під час виборів 2019 і як скуповують голоси виборців – далі пряма мова Олексія Кошеля.
Втручання Росії
– Зараз вплив Кремля проявляється знову.
По-перше, в об’єднанні проросійських політичних сил в Україні, які дублюють тези Москви, наприклад, під час обговорення гострих питань у парламенті.
По-друге, у наданні фінансової підтримки окремим кандидатам та партіям. Це помітно по роботі деяких телеканалів і спрямованості деяких журналістських розслідувань.
Слід очікувати активізації групи російських тролів або ботів в соціальних мережах, які намагатимуться дезінформувати населення.
Російський вплив не обмежиться лише інформаційним простором. Нам важливо бути готовими до жорсткіших сценаріїв у реальності.
Біла бухгалтерія кандидатів і не дуже
– Для політиків, які претендують на реальну боротьбу за вихід у другий тур, кампанія може коштувати $80-100 млн. Тут ми враховуємо як легальні, так і тіньові витрати.
Проблема тіньового сегмента виборів досить масштабна. Традиційно на виборах більше 50% грошових коштів – тіньові ресурси.
Наприклад, у день голосування працює мережа спостерігачів – десяткам тисяч людей доводиться оплачувати дорогу, обіди і видавати гонорари. А ще є агітатори.
Їх робота оплачується або повністю в конвертах, або частково легально і частково у конверті.
Існують рекомендації міжнародних організацій не підвищувати суму застави, яка в Україні становить 2,6 млн грн, оскільки це знизить доступ до виборчого процесу.
Але Комітет виборців України пропонує підвищити її до 10 млн грн.
Брудні ігри
– За останній час було три кампанії чорного піару.
Перша – бордова, вона акцентувала увагу на віці однієї з кандидаток, що неприпустимо ні з точки зору демократичних виборів, ні з точки зору моралі.
Друга – коли партію чинного президента намагалися прив’язати до партії попередньої влади.
Третя – потужна кампанія в соціальних мережах проти одного з кандидатів, що входять у першу п’ятірку.
Масштабного чорного піару в українських виборах поки не спостерігається.
Купівля голосів
– З 1 вересня по 31 грудня 2018 року політики в Україні виконували роль Святого Миколая, “окупувавши” дитячі сади і школи.
І так триватиме доти, доки не виникне протидії з боку самих виборців.
Не можна купити 10-20 млн громадян. Однак технологія докупки голосів буде.
Відповідно до соцопитувань, між рейтингами основних кандидатів невелика різниця, а значить, буде спокуса докупити 1-5 млн голосів через мережу псевдоагітаторів і за допомогою прямого підкупу через окремі електоральні групи.Читайте: Спецслужбам РФ дали іще $350 млн на втручання у вибори в Україні - розвідка Вибори мають бути чесними - Віктор Пінчук Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.