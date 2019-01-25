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Вибори 2019: брудні ігри, жорсткі сценарії і чорна бухгалтерія кандидатів у президенти

Чого очікувати від президентських виборів 2019 в Україні, скільки кандидати витратять на свої кампанії та інші залаштункові моменти обрання глави держави.

Выборы президента Украины 2019

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів журналу Фокус про майбутні вибори президента.

На що і скільки йде грошей кандидатів у президенти, які брудні ігри вони ведуть, що робитиме РФ під час виборів 2019 і як скуповують голоси виборців – далі пряма мова Олексія Кошеля.

Втручання Росії

– Зараз вплив Кремля проявляється знову.

По-перше, в об’єднанні проросійських політичних сил в Україні, які дублюють тези Москви, наприклад, під час обговорення гострих питань у парламенті.

По-друге, у наданні фінансової підтримки окремим кандидатам та партіям. Це помітно по роботі деяких телеканалів і спрямованості деяких журналістських розслідувань.

Слід очікувати активізації групи російських тролів або ботів в соціальних мережах, які намагатимуться дезінформувати населення.

Російський вплив не обмежиться лише інформаційним простором. Нам важливо бути готовими до жорсткіших сценаріїв у реальності.

Біла бухгалтерія кандидатів і не дуже

– Для політиків, які претендують на реальну боротьбу за вихід у другий тур, кампанія може коштувати $80-100 млн. Тут ми враховуємо як легальні, так і тіньові витрати.

Проблема тіньового сегмента виборів досить масштабна. Традиційно на виборах більше 50% грошових коштів – тіньові ресурси.

Наприклад, у день голосування працює мережа спостерігачів – десяткам тисяч людей доводиться оплачувати дорогу, обіди і видавати гонорари. А ще є агітатори.

Їх робота оплачується або повністю в конвертах, або частково легально і частково у конверті.

Існують рекомендації міжнародних організацій не підвищувати суму застави, яка в Україні становить 2,6 млн грн, оскільки це знизить доступ до виборчого процесу.

Але Комітет виборців України пропонує підвищити її до 10 млн грн.

Брудні ігри

– За останній час було три кампанії чорного піару.

Перша – бордова, вона акцентувала увагу на віці однієї з кандидаток, що неприпустимо ні з точки зору демократичних виборів, ні з точки зору моралі.

Друга – коли партію чинного президента намагалися прив’язати до партії попередньої влади.

Третя – потужна кампанія в соціальних мережах проти одного з кандидатів, що входять у першу п’ятірку.

Масштабного чорного піару в українських виборах поки не спостерігається.

Купівля голосів

– З 1 вересня по 31 грудня 2018 року політики в Україні виконували роль Святого Миколая, “окупувавши” дитячі сади і школи.

І так триватиме доти, доки не виникне протидії з боку самих виборців.

Не можна купити 10-20 млн громадян. Однак технологія докупки голосів буде.

Відповідно до соцопитувань, між рейтингами основних кандидатів невелика різниця, а значить, буде спокуса докупити 1-5 млн голосів через мережу псевдоагітаторів і за допомогою прямого підкупу через окремі електоральні групи.

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Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.

ФотоAleksandr Gincharov / Apostrophe

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