PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії/

У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії

У Тернополі 67-річну пенсіонерку судитимуть за шахрайство шляхом отримання 20 тис. грн субсидій після покупки квартири.

Субсидии

У Тернополі 67-річну пенсіонерку судитимуть за шахрайство шляхом отримання 20 тис. грн субсидій після покупки квартири, повідомляє прес-служба поліції Тернопільській області.

Літня жінка отримала субсидії в розмірі 20 тис. грн і в той же час придбала квартиру в Івано-Франківську, яка дорожча ніж 50 тис. грн.

Відомості за фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Читайте: Виплата субсидій готівкою – Кабмін затвердив дату

Пенсіонерці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

До слова, Кабмін перестане призначати субсидії українцям, чиї борги за послуги ЖКГ перевищують один місяць.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць
У Києві пенсіонери побилися за продукти, викинуті супермаркетом
Англійська, гімнастика і розмовний клуб: життя пенсіонерів в Естонії
Як отримати готівку за субсидію
Монетизацію субсидій запущено – Порошенко назвав дату початку виплат
Виплата субсидій готівкою – Кабмін затвердив дату
Як монетизація субсидій вплине на інфляцію
Монетизація субсидій: в Україні буде два варіанти виплат
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка