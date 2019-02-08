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Комунальники Києва ремонтують дороги на небезпечних ділянках – КМДА

Щоб забезпечити безпеку руху транспорту дорогами столиці, підприємства КК Київавтодор продовжують роботи з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього покриття у всіх районах столиці.

Комунальники Києва ремонтують дороги на небезпечних ділянках – КМДА

Про це інформують у комунальній корпорації.

Для ліквідації недоліків дорожнього покриття використовують холодний та литий види асфальтобетону, призначені саме для роботи при низькій температурі повітря, а також рециклери, які переробляють старий відфрезерований асфальтобетон у новий, і термобункери для роботи з гарячим асфальтобетоном.

Комунальна корпорація звертає увагу киян на те, що ремонт асфальтобетонного покриття взимку – це ліквідація аварійно-небезпечної ямковості задля забезпечення проїзду автотранспорту до початку виконання робіт із планового поточного ремонту, який буде розпочато навесні.

При цьому дотримання технології контролюється інженерами відділу контролю якості Київавтодору.

У комунальній корпорації просять водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, спричинених виконанням робіт на вулично-дорожній мережі столиці.

Нагадаємо, бюджет Києва на цей рік збільшено до 55 млрд грн.

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