Щоб забезпечити безпеку руху транспорту дорогами столиці, підприємства КК Київавтодор продовжують роботи з ліквідації аварійно-небезпечних руйнувань дорожнього покриття у всіх районах столиці.

Про це інформують у комунальній корпорації.

Для ліквідації недоліків дорожнього покриття використовують холодний та литий види асфальтобетону, призначені саме для роботи при низькій температурі повітря, а також рециклери, які переробляють старий відфрезерований асфальтобетон у новий, і термобункери для роботи з гарячим асфальтобетоном.

Комунальна корпорація звертає увагу киян на те, що ремонт асфальтобетонного покриття взимку – це ліквідація аварійно-небезпечної ямковості задля забезпечення проїзду автотранспорту до початку виконання робіт із планового поточного ремонту, який буде розпочато навесні.

При цьому дотримання технології контролюється інженерами відділу контролю якості Київавтодору.

У комунальній корпорації просять водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, спричинених виконанням робіт на вулично-дорожній мережі столиці.

Нагадаємо, бюджет Києва на цей рік збільшено до 55 млрд грн.