Італійська акторка Орнелла Муті подала документи на громадянство РФ
Італійська акторка Орнелла Муті, що здобула популярність завдяки комедіям Приборкання норовливого і Шалено закоханий, разом зі своєю донькою Найке Рівеллі вирішили отримати російські паспорти та вже подали відповідні документи.
Про це повідомила донька акторки у коментарі пропагандистським медіа РФ.
Орнелла Муті та її донька подали заяву на громадянство РФ
За словами Найке Рівеллі, рішення змінити громадянство пов’язане з їхніми родинними зв’язками та прихильністю до країни-агресорки.
— Ми подаємо заяву на отримання російського громадянства, щоб почуватися по-справжньому вдома. У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, своєї родини та друзів, — заявила Рівеллі.
Крім того, донька Муті видала цинічну заяву про те, що чимало жителів Італії нібито підтримують РФ та її культуру.
— Багато італійців люблять Росію, людей, які там живуть, і культуру цієї країни. Італійці, які знають історію, не забувають про її події. Навіть під час пандемії коронавірусу нас завжди підтримували росіяни, — наголосила вона.
За наявною інформацією, документи італійських акторок уже перебувають на розгляді російських органів влади. Також Муті та її донька планували придбати власну нерухомість у Москві або Санкт-Петербурзі.
Хто ще зі світових зірок отримував громадянство РФ
Орнелла Муті — не єдина іноземна знаменитість, яка заявила про прихильність до країни-агресорки та бажання змінити паспорт.
Раніше російське громадянство вже отримали низка західних діячів культури та спорту:
- Жерар Депардьє — французький актор отримав паспорт РФ ще у 2013 році;
- Стівен Сігал — американський актор отримав громадянство у 2016 році та згодом став “спецпредставником МЗС РФ”;
- Наталія Орейро — уругвайська співачка й акторка разом із сином також отримала російський паспорт у 2021 році;
- Рой Джонс-молодший — американський боксер-професіонал став громадянином РФ у 2015 році.