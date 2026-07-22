Італійська акторка Орнелла Муті, що здобула популярність завдяки комедіям Приборкання норовливого і Шалено закоханий, разом зі своєю донькою Найке Рівеллі вирішили отримати російські паспорти та вже подали відповідні документи.

Про це повідомила донька акторки у коментарі пропагандистським медіа РФ.

Орнелла Муті та її донька подали заяву на громадянство РФ

За словами Найке Рівеллі, рішення змінити громадянство пов’язане з їхніми родинними зв’язками та прихильністю до країни-агресорки.

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— Ми подаємо заяву на отримання російського громадянства, щоб почуватися по-справжньому вдома. У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, своєї родини та друзів, — заявила Рівеллі.

Крім того, донька Муті видала цинічну заяву про те, що чимало жителів Італії нібито підтримують РФ та її культуру.

— Багато італійців люблять Росію, людей, які там живуть, і культуру цієї країни. Італійці, які знають історію, не забувають про її події. Навіть під час пандемії коронавірусу нас завжди підтримували росіяни, — наголосила вона.

За наявною інформацією, документи італійських акторок уже перебувають на розгляді російських органів влади. Також Муті та її донька планували придбати власну нерухомість у Москві або Санкт-Петербурзі.

Хто ще зі світових зірок отримував громадянство РФ

Орнелла Муті — не єдина іноземна знаменитість, яка заявила про прихильність до країни-агресорки та бажання змінити паспорт.

Раніше російське громадянство вже отримали низка західних діячів культури та спорту:

Жерар Депардьє — французький актор отримав паспорт РФ ще у 2013 році;

— французький актор отримав паспорт РФ ще у 2013 році; Стівен Сігал — американський актор отримав громадянство у 2016 році та згодом став “спецпредставником МЗС РФ”;

— американський актор отримав громадянство у 2016 році та згодом став “спецпредставником МЗС РФ”; Наталія Орейро — уругвайська співачка й акторка разом із сином також отримала російський паспорт у 2021 році;

— уругвайська співачка й акторка разом із сином також отримала російський паспорт у 2021 році; Рой Джонс-молодший — американський боксер-професіонал став громадянином РФ у 2015 році.

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